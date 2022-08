Ídolo do Estudiantes, Verón critica Conmebol após queda do clube na Libertadores

Parceria Lance & IstoÉ 12/08/2022 - 14:45 Compartilhe

O Estudiantes não ficou nada satisfeito com a arbitragem após derrota por 1 a 0 para o Athletico e, consequentemente, queda na Copa Libertadores. Ídolo e hoje vice-presidente do clube, Juan Sebastián Verón usou as redes sociais para fazer insinuações contra a Conmebol minutos depois do apito final.

+ Time brasileiro fica em primeiro em ranking de melhores do mundo; veja lista de agosto



– Conmebol fazendo o que a Conmebol faz. Não importa quando esteja lendo isso – escreveu Verón, nos Stories do Instagram. Ele ainda adicionou uma bandeira do Brasil, evidenciando sua crítica.

Postagem de Verón nas redes sociais (Foto: Reprodução)

O Estudiantes reclamou de duas situações do jogo. A primeira, aos 17 do segundo tempo, quando o time conseguiu marcar um gol com Lollo, depois de cobrança de escanteio na área – mas o acabou anulado. E o outro já nos acréscimos, quando Vitor Roque fez o gol da vitória do Athletico.

Com o resultado, o Athletico garantiu a vaga na próxima fase já que o jogo da ida, na Arena da Baixada, tinha terminado empatado por 0 a 0. Agora, o clube paranaense enfrentará o Palmeiras na semifinal.

E MAIS:

E MAIS: