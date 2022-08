Ídolo do Corinthians se irrita após derrota para o Palmeiras e ‘ameaça’: ‘Está dado o recado’

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 10:49 Compartilhe

O Corinthians foi derrotado pelo Palmeiras no clássico paulista entre os dois primeiros colocados do Brasileirão fazendo com o que o Alviverde abrisse nove pontos na liderança. O resultado irritou o ex-jogador Dinei, que fez parte do time campeão do mundo em 2000.

O ex-jogador disparou contra os jogadores do atual elenco e, em tom de ameaça, cobrou uma vitória e classificação na Copa do Brasil.

– Aí, vou falar uma coisa para vocês, para jogadores e comissão técnica. Vocês não merecem a torcida que têm não, viu. Quarta-feira, vocês que não ganhem desse Atlético-GO. Vocês que não passem. Está dado o recado – afirmou, nas redes sociais.

Na manhã deste domingo, mais calmo, Dinei postou nas redes sociais um vídeo onde parabenizou o Palmeiras pela vitória, mas não sem fazer uma provocação.

– Hoje eu estou mais tranquilo, vou dar meus parabéns para vocês que ganharam da gente ontem. Mas vou dar um recado para vocês: nunca serão! (campeão) mundial! Vai, Corinthians! – afirmou.

