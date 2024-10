Ídolo do Barcelona e da seleção espanhola, Iniesta se aposenta aos 40 anos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/autor/reuters/ 08/10/2024 - 9:20 Para compartilhar:

BARCELONA (Reuters) – O ex-meio-campista do Barcelona e da Espanha Andrés Iniesta anunciou sua aposentadoria na terça-feira, depois de uma carreira brilhante, repleta de troféus, que durou 24 anos.

Iniesta, de 40 anos, foi o coração do meio-campo da Espanha e do Barcelona durante um período de sucesso contínuo para ambas as equipes no final dos anos 2000 e início dos anos 2010.

“Por favor, permita-me estar um pouco emocionado hoje”, disse Iniesta, que recentemente jogou pelo Emirates Club nos Emirados Árabes Unidos, em uma entrevista coletiva.

“Nunca pensei que este dia chegaria. Nunca imaginei isso. Sim, todas essas lágrimas que derramamos nesses dias são lágrimas de emoção, de orgulho. Não são lágrimas de tristeza.”

“São lágrimas de um garoto de uma cidade pequena como Fuentealbilla, que tinha o sonho de ser jogador de futebol e o realizou depois de muito trabalho, sacrifício… de nunca desistir, valores essenciais em minha vida. Sinto-me muito orgulhoso dessa trajetória, com todas as pessoas que me acompanharam”, acrescentou.

Talentoso, Iniesta disputou 131 partidas pela Espanha, marcando o único gol da final da Copa do Mundo de 2010 que garantiu a vitória do seu país sobre a Holanda.

Ele também desempenhou um papel fundamental na vitória da Espanha no Campeonato Europeu de 2008, quebrando um jejum de 44 anos de títulos, e foi eleito o melhor jogador do torneio quando a equipe defendeu o título com sucesso em 2012.

Nascido no pequeno vilarejo de Fuentealbilla, a menos de uma hora de carro a sudeste da capital Madri, Iniesta entrou para a escolinha La Masia do Barcelona aos 12 anos de idade e disputou 674 partidas pelo time espanhol, sendo o capitão por três temporadas.

Um ano antes de se tornar o herói da Espanha na final da Copa do Mundo, Iniesta fez sua mágica na semifinal da Liga dos Campeões contra o Chelsea.

Seu chute brilhante nos acréscimos garantiu ao Barça uma vaga na final e o time levantou o troféu, o primeiro triunfo de Pep Guardiola na competição europeia como técnico.

Iniesta ganhou nove títulos da LaLiga com o Barça, quatro títulos da Liga dos Campeões, seis títulos da Copa do Rei, duas Supercopas da Uefa e três Mundiais de Clubes, muitos deles ao lado de Xavi Hernández.

“Um dos companheiros de equipe mais mágicos e um dos que mais gostei de jogar junto, Andrés Iniesta, a bola sentirá sua falta e nós também! Desejo-lhe tudo de bom, você é um fenômeno”, escreveu o ex-companheiro de Barcelona Lionel Messi nas redes sociais.

(Reportagem de Aadi Nair em Nashik, Índia, e Fernando Kallas em Madri)