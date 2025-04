Ídolo da NBA, LeBron James vira Ken da Barbie

NOVA YORK, 10 ABR (ANSA) – O jogador de basquete americano LeBron James é o primeiro atleta profissional a se tornar um Ken, o namorado da icônica boneca Barbie.

A estrela da NBA é “um modelo para a próxima geração” por sua capacidade de transmitir exemplos positivos”, afirmou Krista Berger, vice-presidente da Mattel da divisão Barbie.

Para representar o Ken-LeBron, seu boneco se veste de modo personalizado e tem sua altura realçada em alguns centímetros.

O atleta do Lakers é o primeiro vip masculino do esporte a entrar no mundo Barbie, que no passado teve como modelos as tenistas Serena Williams e Naomi Osaka, além da jogadora de futebol Megan Rapinoe.

O novo Ken chega em um momento de incerteza devido à guerra comercial do governo americano de Donald Trump contra a China, onde 40% da produção da Mattel está sediada. A gigante de brinquedos vem planejando possíveis aumentos de preços e mudanças em sua cadeia de suprimentos. (ANSA).