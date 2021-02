++ Identificado policial italiano que morreu em ataque na RDC ++

ROMA, 22 FEV (ANSA) – O policial da Arma dos Carabineiros Vittorio Iacovacci, 30 anos, foi identificado como o italiano que morreu durante um ataque em Goma, na República Democrática do Congo, nesta segunda-feira (22). O carabineiro estava desde setembro do ano passado em missão no continente africano.

(ANSA).

