Ideia é construir aprovação do crédito extra na terça-feira, diz líder da maioria

O líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou que é possível o Congresso aprovar, nesta terça-feira, 11, o crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões cuja autorização o governo solicitou aos parlamentares. O projeto que autoriza o crédito extra está na pauta da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e deve ser discutido também em sessão conjunta do Congresso.

“Nós trabalhamos a semana toda para que se pudesse aprovar o PLN (projeto do crédito extra), a ideia é que possamos construir um ambiente de aprovação no Congresso”, afirmou Ribeiro. “Se aprovando na comissão, se cumprirá a sessão do Congresso amanhã mesmo.”