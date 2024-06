Receita global do mercado de nuvem pública cresce 20% em 2023, aponta IDC

André Cardozo 13/06/2024 - 9:14 Para compartilhar:

O mercado de serviços de nuvem pública teve um crescimento de receita de 19,9% em 2023, em relação ao ano anterior. Segundo o IDC, a receita total das fornecedoras de nuvem pública no ano passado foi de US$ 669 bilhões, contra US$ 558 bilhões em 2022.

Entre os segmentos de computação em nuvem, as ofertas de SaaS (software acessado via nuvem e totalmente administrado pelo fornecedor) representaram 45% de toda a receita. Em seguida veio o segmento de IaaS (que inclui aluguel de servidores e outros componentes de infraestrutura para hospedagem de aplicações), com 20%, seguido pelo segmentos de PaaS – plataformas de nuvem que permitem que clientes criem e executem suas aplicações – com (18%).

Entre os grandes fornecedores de software e hardware de nuvem, a Microsoft – com os serviço Azure e o pacote online Office – permaneceu na liderança do mercado, com 16,8% das receitas, seguida por AWS (12,4%), Salesforce (4,5%) e Google (4,4%).