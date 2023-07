ICSG: produção global de minas de cobre cresceu 2% nos primeiros 5 meses de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 19:54 Compartilhe

Dados preliminares indicam que a produção global de minas de cobre cresceu cerca de 2% nos primeiros cinco meses deste ano, afirmou o Grupo de Estudos Internacionais do Cobre (ICSG, na sigla em inglês) em relatório publicado nesta quinta-feira, 20. Já a produção global de cobre refinado subiu aproximadamente 8% no período, ainda de acordo com o documento.

O uso do cobre refinado no mundo cresceu, apoiado principalmente por alta de 9% na demanda aparente da China. No resto do mundo, o ICSG estima que o uso do cobre refinado caiu 2%, pressionado sobretudo por demanda mais fraca na União Europeia e nos Estados Unidos.

Os dados preliminares sugerem ainda um aparente superávit de cerca de 287 mil toneladas de cobre refinado na balança global dos cinco primeiros meses de 2023, de acordo com o grupo.

