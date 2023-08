Ícone pornô, Jenna Jameson fala sobre a vida de casada: ‘Alguém que pudesse cuidar de mim!’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 17:01 Compartilhe

A ex-estrela pornô Jenna Jameson, 49 anos, fez confissões sobre a nova vida de casada e de como está vivendo a parceria ao lado de Jessi Lawless, 40, que começou no início deste ano.

Em entrevista para o programa de TV americano ‘Entertainment Tonight’, a ex-atriz descreveu sua esposa como uma “garota realmente especial” e confessou que “adora” a vida de casada com alguém que tem seu “próprio fogo”.

“Eu amo a vida de casada. Ela é uma garota muito especial por poder ser minha esposa. Sou uma pessoa com muita força de vontade… sou muito selvagem, então precisava de alguém que tivesse seu próprio fogo e poderia lidar comigo. Eu não sou fácil. [Mas] ela é uma mulher forte e tem sua própria vida. Então somos apenas uma boa parceria, sabe?”, declarou Jenna Jameson.

A ex-estrela de ‘Celebrity Big Brother’ já foi casada com Brad Armstrong de 1996 a 2001, e com Jay Grdina de 2003 a 2007.

Ela firmou união com Jessi poucos meses após começarem a namorar. De acordo com a declaração recente de um representante da ex-atriz, o casal estava “loucamente apaixonado” e Jenna estava “mais feliz” em um relacionamento.

“Sim, Jenna e Jessi se casaram no mês passado – Jenna está loucamente apaixonada e o relacionamento mais feliz que já esteve. Jessi definitivamente traz à tona o que há de melhor nela!”, disse ele.

A vida de casada mudou a rotina de Jenna Jameson, que agora se mantém mais caseira.

“Sou uma pessoa caseira. Só gosto de estar com Jessi – acho que sou introvertida. Acho que tantos anos sob os olhos do público me transformaram nessa pessoa que apenas gosta das coisas simples”, confessou.

