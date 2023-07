Ícone da música americana, Tony Bennett morre aos 96 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 9:52 Compartilhe

O cantor Tony Bennett, ícone da música romântica americana, morreu nesta sexta-feira, 21, aos 96 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista à agência de notícias Associated Press.

A causa da morte do cantor, que sofria de Alzheimer desde 2016, ainda não foi confirmada.

Bennett é conhecido por canções como ‘I Left My Heart In San Francisco’, ‘Body and Soul’, ‘The Way You Look Tonight’, entre outras.

Por conta de seu enorme sucesso ganhou admiradores pelo mundo todo, e principalmente de outros artistas, que vão de Frank Sinatra a Lady Gaga.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias