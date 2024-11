Icardi sofre grave lesão no joelho e pode perder o restante da temporada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2024 - 13:13 Para compartilhar:

O atacante argentino Mauro Icardi, do Galatasaray, que teve que ser substituído na vitória de sua equipe sobre o Tottenham (3 a 2) pela Liga Europa, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito, anunciou o clube turco nesta sexta-feira (8), e provavelmente não voltará a jogar nesta temporada.

“Uma ruptura no ligamento cruzado anterior e lesões de menisco foram detectadas no joelho direito”, informou o Galatasaray em comunicado, explicando que o jogador passará por cirurgia.

O clube não deu um prazo para o retorno de Icardi, mas segundo a imprensa esportiva turca será difícil que ele retorne ainda nesta temporada.

“É hora de ficar alguns meses afastado, com um sorriso, trabalhando duro e voltar melhor. Desejo uma temporada cheia de conquistas e sucesso aos meus companheiros e toda a família Galatasaray”, escreveu Icardi em sua conta no Instagram.

O argentino de 31 anos deixou o campo de maca nos minutos finais do jogo contra o Tottenham na quinta-feira, ao se machucar sozinho quando pressionava o goleiro do time inglês.

Icardi, contratado pelo Galatasaray em setembro de 2022 e autor de seis gols nesta temporada (contando todas as competições), deixou o estádio mancando.

rba/ach/pm/dam/cb/dd