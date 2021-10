Icardi publica mensagem à Wanda Nara após término por suposta traição Ontem, a modelo argentina deixou de seguir o camisa 9 do PSG, apagou fotos com o atacante e publicou uma mensagem indicando uma suposta traição

A separação de Mauro Icardi e Wanda Nara promete novos capítulos nas próximas semanas. Ontem, a modelo argentina deixou de seguir o atacante do PSG, apagou fotos com ele, e publicou uma mensagem sobre uma suposta traição de Icardi. Hoje, porém, Icardi homenageou Wanda pelos Dia das Mães, comemorado neste 17 de outubro, na Argentina.

– Feliz Dia das Mães – escreveu na foto publicada no Instagram.

Nos stories de Icardi, Wanda Nara voltou a ter destaque. Apesar de não confirmar a data da fotografia, o jogador do PSG aparece deitado sobre a suposta ex-esposa. O atacante colocou corações na postagem.

Wanda e Icardi estão juntos desde 2013. Antes disso, ela era casada com o atacante ex-Vasco Maxi López, com quem teve Valentino, Benedicto e Constantino. Já com Icardi, a influenciadora engravidou das garotas Isabella e Francesca. Confira abaixo a imagem compartilhada.

ESPOSA EXPÕES SUPOSTA TRAIÇÃO NA INTERNET

O dia de exaltação à maternidade culminou de ser um dia antes de uma postagem enigmática de Wanda no Instagram. Neste sábado, a modelo compartilhou uma mensagem sobre ter “arruinado a família por uma v…”.

Pouco antes, Wanda, que é representante do atleta, havia publicado fotos das filhas do casal na vitória do PSG sobre o Angers, ontem, no Parque dos Príncipes. Mauro Icardi foi titular na partida.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais