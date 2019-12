Ibrahimovic será apresentado pelo Milan no dia 3 de janeiro

MILÃO, 31 DEZ (ANSA) – O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, de volta ao Milan depois de sete anos, será apresentado à imprensa no próximo dia 3 de janeiro, anunciou nesta segunda-feira (30) o clube italiano.

Segundo comunicado oficial, “está prevista uma coletiva de imprensa na sexta-feira 3 de janeiro às 10h00 (horário local)”.

Um dia antes, o atleta realizará os exames médicos necessários para a formalização regular do contrato. O veterano centroavante assinou um vínculo válido por seis meses no valor de 3,5 milhões de euros, além de bônus e a possibilidade de permanecer em Milão por mais um ano. A expectativa é de que Ibrahimovic faça sua estreia no jogo contra a Sampdoria, em 6 de janeiro, no San Siro, ou no embate diante do Spal, pela Copa da Itália, no dia 15 do mesmo mês.

(ANSA)