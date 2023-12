Ibrahimovic retorna ao Milan como conselheiro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/12/2023 - 13:04 Para compartilhar:

O ex-atacante sueco Zlatan Ibrahimovic está de volta ao Milan como conselheiro, anunciou nesta segunda-feira (11) o proprietário do clube, o fundo de investimentos americano RedBird Capital Partners.

Ibrahimovic, que pendurou as chuteiras aos 41 anos no Milan no final da temporada passada, será “conselheiro especial dos proprietários e dos membros do quadro técnico” do clube, explicou o RedBird em um comunicado.

O ex-jogador, que também vestiu as camisas de Ajax, Inter de Milão, Juventus, Barcelona e Paris Saint-Germain, também será “sócio operador” na “carteira de investimento nos esportes, mídia e atividades de entretenimento”.

Segundo o RedBird, o sueco vai “ajudar a identificar e avaliar novas oportunidades de investimento e aconselhar as empresas da carteira RedBird em projetos comerciais, estratégias digitais e desenvolvimento de marcas”.

