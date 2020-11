Ibrahimovic marca e Milan arranca empate com o Verona nos acréscimos

Líder da Serie A, o Milan empatou em 2 a 2 em casa com o Hellas Verona (8º) e perdeu a oportunidade de se distanciar da Juventus (5º) e da Inter de Milão (7º), que também cederam dois empates neste domingo pela sétima rodada.

Antes da pausa desta semana para os jogos entre seleções, o Milan tem dois pontos a mais que Sassuolo (2º), três à frente de Napoli (3º) e Roma (4º), quatro de vantagem sobre Juventus (5º) e Atalanta (6º) e cinco em relação a Inter (7º) e Hellas Verona.

Em Milão neste domingo, o Verona conseguiu abrir uma vantagem de dois gols graças ao tcheco Antonin Barák, aos 6 minutos, e um gol contra do zagueiro Davide Calabria, aos 19.

Outro gol contra, de Giangiacomo Magnani aos 27, e um milagre comandado pelo astro Zlatan Ibrahimovic na prorrogação (90+3) permitiram ao Milan salvar um ponto.

‘Ibra’, o maior artilheiro da Serie A com oito gols e o melhor jogador de outubro, havia perdido um pênalti aos 65 mas se redimiu, marcando de cabeça.

“Um empate nesta noite não serve. Tantas chances, um pênalti perdido… Vou deixar o próximo para Kessie, é melhor assim. Cometemos erros, mas pelo menos temos um ponto. Levando em conta a nossa colocação, é evidente que queremos ganhar tudo”, apontou o veterano sueco.

O Milan, que nesta semana perdeu por 3 a 0 na Liga Europa para o Lille, sofreu, mas permaneceu invicto no campeonato desde o reinício pós-lockdown em junho e tem tempo para se reorganizar durante a paralisação que vai ocorrer para a realização dos jogos entre seleções.

– Caicedo salva a Lazio –

Também neste domingo, um gol do equatoriano Felipe Caicedo nos últimos instantes (90+5) permitiu à Lazio empatar com a Juventus (1-1), quando parecia que a equipe de Turim ficaria com os três pontos em sua visita a Roma, após um gol de Cristiano Ronaldo.

No momento em que a Juve tinha a vitória nas mãos graças ao gol do português marcado aos quinze minutos de jogo, o argentino Joaquín Correa inventou uma jogada pela esquerda, que terminaria no empate.

Correa entrou na área deixando para trás todos os marcadores que vinham até ele, e tocou para Caicedo, que após dominar de costas para o gol, deu meia-volta e mandou a bola para o fundo das redes.

Depois de entrar aos 53 minutos, o atacante equatoriano voltou a ser o salvador da Lazio, como aconteceu nesta semana na Liga dos Campeões contra o Zenit de São Petersburgo (1-1) e na rodada passada do campeonato contra o Torino (4-3), marcando também nos acréscimos.

A Juventus, que dominou a partida, havia saído na frente aos 15 minutos em uma jogada pela direita, com cruzamento do colombiano Juan Guillermo Cuadrado que Cristiano Ronaldo empurrou para o fundo da rede.

Com o seu gol, o craque português atingiu a marca de seis tentos neste campeonato, se colocando em segundo lugar na artilharia, com o mesmo número de Andrea Belotti, do Torino, ambos a um do artilheiro da competição, o sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan, que tem sete.

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 76 minutos, ao lado do sueco Dejan Kulusevski, pelo argentino Paulo Dybala e o americano Wiston McKennie.

Ronaldo saiu após levar uma pancada no tornozelo direito, e sua ausência mais uma vez abalou os atuais campeões.

A Juve foi ultrapassada em um ponto na tabela pela Roma (3ª) que venceu o Genoa (17º) por 3 a 1 fora de casa com um hat-trick do armênio Henrikh Mkhitaryan.

– Inter e Atalanta: tudo igual –

A Inter de Milão também perdeu dois pontos importantes no final da partida deste domingo diante de um adversário direto, a Atalanta, que empatou na reta final em Bérgamo (1-1).

O duelo entre Atalanta e Inter, os dois times italianos que tiveram piores resultados nesta semana na Liga dos Campeões (derrota para o Real Madrid da Inter e para o Liverpool do Atalanta) confirmou o mau momento dos milaneses, cujo ritmo está longe das ambições com que começaram a temporada (apenas uma vitória nos últimos oito jogos).

O argentino Lautaro Martínez (58) marcou de cabeça para a Inter mas o time de Bérgamo respondeu com o russo Aleksei Miranchuk (79).

A entrada em jogo no final da partida de Romelu Lukaku, de volta após lesão, não foi suficiente para o time comandado por Antonio Conte: com 12 pontos, os ‘nerazzurri’ estão em sexto lugar, atrás dos adversários deste domingo (5º, com 13 pontos) e a Juve (4ª, com 13 pontos).

Também neste domingo, Torino (17º) e Crotone (20º) empataram em 0 a 0, resultado ruim para os dois times, que estão na parte de baixo da tabela.

— Jogos da sétima rodada do campeonato italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Sassuolo – Udinese 0 – 0

– Sábado:

Cagliari – Sampdoria 2 – 0

Benevento – Spezia 0 – 3

Parma – Fiorentina 0 – 0

– Domingo:

Lazio – Juventus 1 – 1

Genoa – Roma 1 – 3

Atalanta – Inter 1 – 1

Torino – Crotone 0 – 0

Bologna – Napoli 0 – 1

Milan – Hellas Verona 2 – 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 17 7 5 2 0 16 7 9

2. Sassuolo 15 7 4 3 0 18 9 9

3. Napoli 14 7 5 0 2 15 7 8

4. Roma 14 7 4 2 1 16 11 5

5. Juventus 13 7 3 4 0 15 6 9

6. Atalanta 13 7 4 1 2 18 14 4

7. Inter 12 7 3 3 1 16 11 5

8. Hellas Verona 12 7 3 3 1 10 5 5

9. Lazio 11 7 3 2 2 11 13 -2

10. Sampdoria 10 7 3 1 3 11 11 0

11. Cagliari 10 7 3 1 3 14 15 -1

12. Fiorentina 8 7 2 2 3 10 12 -2

13. Spezia 8 7 2 2 3 11 15 -4

14. Bologna 6 7 2 0 5 11 13 -2

15. Parma 6 7 1 3 3 8 13 -5

16. Benevento 6 7 2 0 5 10 20 -10

17. Torino 5 7 1 2 4 12 16 -4

18. Genoa 5 7 1 2 4 7 15 -8

19. Udinese 4 7 1 1 5 6 11 -5

20. Crotone 2 7 0 2 5 6 17 -11

