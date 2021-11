Ibrahimovic marca 2, mas Milan perde para a Fiorentina e fica em 2º no Italiano

O Milan perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Italiano ao perder para a Fiorentina por 4 a 3, no início da noite deste sábado, no estádio Artemio Franchi, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano, com direito a uma falha impressionante do goleiro Tatarusanu. Ibrahimovic marcou duas vezes, mas não foi o suficiente para impedir que sua equipe saísse derrotada.

O resultado deixou o Milan na segunda colocação, com os mesmos 32 pontos do Napoli, que entrará em campo neste domingo diante da Inter de Milão. A Fiorentina, por outro lado, acabou subindo para a sexta colocação, com 21, dentro da zona de classificação para a Liga Europa.

A Fiorentina começou o jogo disposta a surpreender o Milan. Logo aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Tatarusanu segurou a bola e a largou nos pés de Duncan, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Ibrahimovic chegou a marcar, mas o árbitro anulou o lance.

Com isso, o time mandante continuou melhor e fez um segundo com um golaço de Saponara. Na etapa complementar, o Milan foi para o abafa, mas deu o contragolpe para a Fiorentina, que aproveitou e fez o terceiro com Vlahovic, após passe de Duncan.

A partir daí começou a aparecer a estrela de Ibrahimovic. O sueco recolocou o Milan com dois gols, um deles de tirar o chapéu. Ele recuperou a bola próximo da área adversária, avançou e soltou o pé, mandando muito próximo ao ângulo de Terracciano.

No entanto, o Milan repetiu as mesmas falhas do primeiro tempo. Em uma saída de bola errada no campo defensivo, Vlahovic fez 4 a 2 e jogou um balde de água fria na reação do Milan. Antes do apito final, Venuti fez contra, mas já era tarde para o time visitante buscar a igualdade.

