Ibrahimovic jogará para além dos 41 anos após prorrogar contrato com Milan

(Reuters) – O atacante do Milan Zlatan Ibrahimovic permanecerá no atual campeão do Campeoanto Italiano para além de seu aniversário de 41 anos, após assinar uma extensão de um ano, disse o clube na segunda-feira.

Detalhes do contrato não foram divulgados, mas uma fonte próxima ao acordo disse que o sueco aceitou um salário reduzido já que não poderá jogar até 2023, devido à recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo realizada em maio.

“O AC Milan está satisfeito em anunciar a renovação do contrato de Zlatan Ibrahimovic até 30 de junho de 2023”, disse o Milan em um curto comunicado. “O atacante sueco continuará a usar a camisa de número 11.”

Ibrahimovic, o maior goleador da história da seleção sueca com 62 gols, retornou ao Milan em janeiro de 2020, após deixar o Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer.

Mesmo que sua segunda passagem pelo clube italiano tenha sido marcada por lesões, Ibrahimovic participou de 74 jogos e marcou 36 gols em todas as competições desde o seu retorno, ajudando o Milan a vencer seu primeiro Campeonato Italiano em onze anos.

(Reportagem de Peter Hall e Silvia Recchimuzzi)