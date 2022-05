Ibrahimovic está fora dos jogos da Suécia pela Liga das Nações

O atacante Zlatan Ibrahimovic perderá os jogos da Suécia contra Eslovênia, Noruega e Sérvia pela Liga das Nações, informou nesta quarta-feira o treinador da seleção sueca, Janne Andersson.

“Ele teve problemas de lesões durante um certo tempo e não jogou muito no Milan, então decidiu não jogar”, declarou Andersson antes de anunciar sua lista de convocados.





Ibrahimovic retornou à seleção da Suécia em março do ano passado, após ficar ausente desde a Eurocopa de 2016.

Em 2022, o atacante de 40 anos declarou que queria continuar no futebol internacional “o máximo de tempo possível”, apesar de a Suécia não ter se classificado para a Copa do Mundo do Catar.

Este ano, no entanto, surgiram diversos rumores sobre esta temporada ser a última da carreira do sueco como jogador devido a seus problemas físicos.

‘Ibra’ terá 42 anos na Eurocopa de 2024, na Alemanha, o próximo grande torneio internacional que a Suécia poderá participar.

