Ibrahimovic diz que Guardiola é o técnico mais imaturo com quem já trabalhou

Três dias após o clássico de Manchester, no qual reviu Josep Guardiola, o atacante Zlatan Ibrahimovic voltou a criticar o treinador, que atualmente comanda o rival Manchester City. O jogador do United afirmou nesta quarta-feira que Guardiola é o técnico mais imaturo com quem já trabalhou.

“Não foi o pior técnico que trabalhei, mas certamente foi o mais imaturo porque um homem resolve seus problemas”, declarou o jogador sueco em entrevista ao canal Sky Sports Itália. Ibrahimovic se referia à postura de Guardiola quando fez mudanças táticas no time do Barcelona.

Com as alterações, o sueco perdeu chance entre os titulares. Foi quando Guardiola passou a concentrar as atenções em Lionel Messi, que despontava como o principal jogador da equipe catalã.

“Os meus primeiros seis meses na equipe foram perfeitos. Depois, nós mudamos o sistema e as táticas, e isso não foi bom para mim. Então, o clube me disse para conversar com Guardiola, e eu disse para o Guardiola que ele tinha sacrificado os outros jogadores pelo Messi”, comentou o jogador.

“Ele disse que me entendia. Na sequência, me colocou no banco de reservas no jogo seguinte, depois no outro e no outro. Eu pensei: ‘Ele resolveu o problema muito bem’. Depois, ele não falou comigo nem sequer olhou para mim.”

Para Ibrahimovic, Guardiola tinha um problema pessoal com ele. “O problema era dele. Ele que não conseguiu resolver o problema comigo. Eu lembro do meu primeiro dia, que ele me disse que os jogadores do Barcelona não chegavam aos treinos em Ferraris ou Porsches. Ele já tinha julgado ali, mas, se você não conhece a pessoa, não deve julgá-la. Eu tinha minha experiência com ele, não sei dos outros. Eu só li que a mesma coisa aconteceu com Mandzukic e Eto’o.”