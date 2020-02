Ibra treina normalmente e deverá ser titular contra a Inter

MILÃO, 07 FEV (ANSA) – Após ter ficado de fora do jogo contra o Verona por conta de uma gripe, o atacante Zlatan Ibrahimovic treinou normalmente hoje (7) e deverá ser titular no domingo (9) no clássico contra a Inter de Milão, no San Siro, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano.

O sueco aqueceu com os companheiros de equipe e participou dos outros trabalhos. Segundo a imprensa italiana, Ibra está com dores na panturrilha, mas mesmo assim está determinado a jogar o Derby della Madonnina.

Ibrahimovic já realizou cinco jogos neste retorno ao Milan e balançou as redes duas vezes. Desde que voltou ao clube italiano, o time rossonero ainda não perdeu, somando cinco vitórias em sete partidas, entre Série A e Copa da Itália.

Além do retorno de Ibrahimovic, o Milan também terá as voltas de Ismael Bennacer e Lucas Biglia, já Rade Krunic ficará de fora em decorrência de um problema muscular.

O Milan é o oitavo colocado do Campeonato Italiano, com 32 pontos, e sonha em chegar no G6 da competição. A Inter, por sua vez, ocupa a segunda posição e segue caçando a líder Juventus.(ANSA)