Ibra passa por cirurgia no joelho e voltará somente em 2023

MILÃO, 25 MAI (ANSA) – O experiente atacante Zlatan Ibrahimovic, recém-campeão da Série A da Itália pelo Milan, passou por uma cirurgia no joelho esquerdo e só deve voltar aos gramados em 2023.

Interessado em disputar mais uma temporada pelo clube rossonero, o artilheiro sueco precisou passar por uma intervenção cirúrgica para tentar resolver definitivamente os problemas no joelho.





Em um comunicado, o Milan informou que a operação foi perfeitamente bem sucedida, mas o jogador de 40 anos de idade precisará ficar de sete a oito meses afastado dos gramados.

Ibrahimovic passou por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior no hospital Jean Mermoz em Lyon, na França.

A temporada de Ibra foi atrapalhada pelos vários problemas físicos apresentados no decorrer da competição. O centroavante sueco disputou 23 partidas do campeonato e anotou apenas oito gols, sua pior média em todas as temporadas disputadas com a camisa milanista. (ANSA).