IBP nomeia ex-executivo da Petrobras Claudio Nunes como diretor de E&P

O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) nomeou Claudio Fontes Nunes como seu novo diretor executivo de Exploração e Produção (E&P). Nunes foi executivo da Petrobras em diferentes áreas da estatal e, desde 2019, atua no setor privado. Ele substitui Julio Moreira.

Claudio Nunes foi aprovado ao cargo por unanimidade pelo Conselho de Administração do IBP. Em nota, o instituto o definiu como “profissional de vasta experiência em posições de liderança na indústria de petróleo e gás no Brasil e no exterior”.

Carreira

Ele é engenheiro civil pela UFRJ e engenheiro de petróleo pela Universidade Petrobras, com especialização técnica, financeira e gerencial pelo Advanced Management Program na Harvard Business School.

Na Petrobras, Nunes atuou como gerente executivo das áreas de Engenharia e de SMS, diretor de serviços e diretor de gás e energia na Petrobras Argentina e, depois, foi presidente dos Conselhos de Administração das empresas TGS e Edesur na Argentina, Presidente da Petrobras América em Houston, EUA, e Presidente da Brazil-Texas Chamber of Commerce (Bratecc).