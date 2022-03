Ibovespa volta aos 120 mil pontos após 7 meses puxado por exterior positivo

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira subiu nesta terça-feira para o maior fechamento desde agosto, com indícios de progresso nas negociações entre Ucrânia e Rússia. Ações da Petrobras registraram alta após o governo federal indicar um novo presidente-executivo para a estatal.

Petrobras e setores financeiro e de varejo foram destaques positivos, enquanto Vale e outras ações ligadas diretamente a commodities cederam, diante do avanço nas conversas sobre a guerra e de restrições contra Covid-19 na China.

O Ibovespa subiu 1,07%, a 120.014,17 pontos, o nível mais alto de fechamento desde 27 de agosto. O volume financeiro foi de 32,6 bilhões de reais.

Após a primeira reunião presencial entre negociadores das duas partes em mais de duas semanas, a Rússia decidiu reduzir drasticamente a atividade militar em Kiev e Chernihiv, na Ucrânia, embora isso não signifique um cessar-fogo. A Ucrânia propôs adotar posição de neutralidade – não se juntar a alianças militares ou hospedar bases militares – em troca de garantias de segurança.

Esses indícios de avanço impulsionaram as bolsas nos Estados Unidos e na Europa.

Alan Gandelman, presidente-executivo da Planner Corretora, mostrou certa cautela com relação às negociações, mas destacou o cenário externo e a reação positiva à indicação ao comando da Petrobras como as principais influências ao índice local na sessão, acrescentando que o fluxo estrangeiro segue ajudando o mercado.

“O que a gente está vendo hoje é uma alta forte alta nas bolsas por um esfriamento momentâneo (da guerra) por causa das negociações entre Rússia e Ucrânia, o que pode eventualmente levar a um acordo para o fim da guerra”, disse Gandelman.

No Brasil, a criação de empregos formais em fevereiro em montante muito acima do esperado pelo mercado corroborou humor mais positivo.

Ainda no cenário interno, os servidores do Banco Central (BC) aprovaram, na véspera, greve por tempo indeterminado a partir de 1º de abril, por reajustes salariais e reestruturação de carreiras. O BC diz que tem planos de contingência para manter o funcionamento dos sistemas críticos, como o PIX e a Selic.

Um movimento de mobilização de servidores do Tesouro gerou adiamento para quarta-feira do dado de dívida pública esperado para esta terça-feira.

DESTAQUES

– PETROBRAS PN avançou 2,2% e ON subiu 1,2%, com a indicação para a troca na liderança da companhia, após críticas do presidente Jair Bolsonaro à alta nos preços de combustíveis. Os acionistas votarão a mudança em abril. Analistas do JPMorgan avaliam a decisão como neutra, já que Adriano Pires – indicado pelo governo para substituir Joaquim Silva e Luna – parece ser um nome alinhado ao mercado, mas ainda assim uma troca significa uma intervenção direta do governo na companhia, escreveram eles em relatório. No exterior, petróleo Brent caiu 2%, após reduzir queda durante o pregão.

– VIA ON disparou 8,6%, AMERICANAS ON saltou 8,4% e MAGAZINE LUIZA ON ganhou 8,2%, sendo as três principais altas do Ibovespa na sessão. O setor de varejo liderou humor positivo para ações da economia doméstica em dia de apetite ao risco e nova queda nos principais contratos de juros futuros.

– VALE ON cedeu 0,9%, mesmo após o preço do minério de ferro registrar nova alta na China, apesar dos lockdowns por Covid-19 no país. GERDAU PN caiu 2% e USIMINAS PNA avançou 1,6%.

– BRADESCO PN apontou acréscimo de 1,8% e liderou ganhos entre os grandes bancos. Ainda no setor financeiro, B3 ON valorizou-se 3%.

– BRF ON expandiu 4,5%, quarta alta seguida, após acionistas da companhia aprovarem a indicação do controlador da Marfrig, Marcos Molina, como novo presidente do conselho de administração. MARFRIG ON ganhou 2%.

– QUALICORP ON se valorizou 4,7% e REDE D’OR ON caiu 0,2%. As duas empresas divulgam resultados após o fechamento nesta terça-feira, assim como MÉLIUZ ON e BRADESPAR PN.

– CYRELA ON perdeu 2,9%, maior baixa da sessão, a segunda queda seguida após papel marcar seis pregões consecutivos sem recuos.

– AGROGALAXY ON, que não está no Ibovespa, disparou 7,2%, maior alta desde 24 de fevereiro, depois que a plataforma de varejo de insumos e serviços agrícolas teve alta de 15,8% no lucro líquido ajustado do quarto trimestre em relação a um antes.

