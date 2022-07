Ibovespa volta a rondar 102 mil pontos com melhora em NY

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa voltava a rondar os 102 mil pontos nesta quinta-feira, com Petrobras entre os principais suportes, em meio a expectativas para o balanço da companhia após o fechamento, bem como decisão sobre dividendos.







Às 14:05, o Ibovespa subia 0,39 %, a 101.833,14 pontos. Mais cedo, chegou a 102.214,84 pontos, na máxima da sessão, para depois cair a 101.044,69 pontos no pior momento.

O volume financeiro somava 10,8 bilhões de reais.

A reação no pregão brasileiro acompanhou a melhora das bolsas norte-americanas, onde o S&P 500 subia 0,65% , em sessão com dados do PIB norte-americano e balanços corporativos.

A alta de commodities como o petróleo e o minério de ferro era outro componente favorável ao Ibovespa.

No Brasil, a temporada de resultados também ocupava a atenção, com várias empresas mostrando seus números entre a noite da véspera e a manhã desta quinta-feira, entre elas Ambev, Santander Brasil e Suzano.

Após o fechamento, além de Petrobras, Vale –que também ajudava o Ibovespa nesta tarde– reportará seu desempenho do segundo trimestre, além de outras empresas como Ecorodovias e Multiplan.

(Por Paula Arend Laier; )