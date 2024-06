Ibovespa volta a cair após emprego nos EUA crescer mais que o previsto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/06/2024 - 11:37 Para compartilhar:

Depois de uma breve recuperação no pregão da quinta-feira, 6, o Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira, 7, após dados mostrarem que os Estados Unidos criaram mais empregos do que se previa em maio.

O indicador sugere que o banco central do país, o Federal Reserve (Fed), continuará enfrentando obstáculos para conter a inflação e, consequentemente, precisará manter os juros em níveis elevados – algo negativo para ativos de risco e de países emergentes.

A economia dos Estados Unidos criou 272 mil empregos em maio, em termos líquidos, segundo relatório publicado pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou acima do topo das expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de abertura de 220 mil postos de trabalho. A mediana das estimativas estava em 185 mil.

“A geração de empregos segue muito forte lá fora. Isso é ruim, porque quanto mais emprego você tem, mais pessoas recebendo salários, mais pessoas consumindo. Gera uma pressão inflacionária. É bem provável que o Federal Reserve demore um pouco mais para baixar os juros”, disse Renan Santos, sócio e líder da mesa de renda variável na KAT Investimentos.

O salário médio por hora também cresceu mais que o previsto em maio nos Estados Unidos – outro sinal negativo para o controle da inflação.

Por volta das 11h10, o Ibovespa caía 0,67%, a 122.074 pontos. A principal influência negativa vinha da Vale.