Ibovespa vira para queda com NY

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira passou a cair na tarde desta terça-feira, acompanhando movimento em Wall Street, após alta firme na abertura em reação a dados de inflação dos Estados Unidos.

O setor financeiro pesava no índice, enquanto Petrobras avançava.

Às 15:30, o Ibovespa caía 0,61 %, a 116.239,89 pontos, nas mínimas da sessão, após atingir máxima a 118.615,38 pontos mais cedo. O índice vem de duas baixas consecutivas. O volume financeiro era de 15,8 bilhões de reais.

Para Regis Chinchila, analista da Terra Investimentos, o avanço do preço do petróleo “trouxe preocupações renovadas para a inflação e ofuscou o alívio trazido pelo núcleo do CPI (índice de inflação) dos EUA abaixo do esperado”.

“A preocupação com inflação global volta a limitar a exposição ao risco das bolsas e Ibovespa pesou junto com Nova York”, acrescentou ele.

O petróleo Brent disparava mais de 6%, diante de notícia de que a produção diária de petróleo e condensado de gás russos caiu a níveis de 2020, disseram fontes à Reuters, em meio às sanções por causa da guerra na Ucrânia e dificuldades logísticas.

A Opep alertou mais cedo que pode ser impossível substituir potenciais perdas na oferta de petróleo russo.

O mercado acionário local iniciou a sessão no positivo, após o avanço em linha com o esperado do índice de preços ao consumidor dos EUA em março. Apesar de ficar dentro das expectativas, o indicador atingiu o maior patamar em décadas em 12 meses.

Economistas destacaram os núcleos da inflação (medidas que desconsideram alguns preços para mostrar melhor a tendência do índice) abaixo do esperado, o que trazia algum alívio frente a expectativas anteriores de um aperto monetário ainda mais agressivo pelo banco central norte-americano.

Os principais índices em Wall Street recuavam entre 0,2% e 0,3%.

(Por Andre Romani)

Saiba mais