Ibovespa vira e recua em 1ª sessão do ano, apesar de exterior positivo

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira devolveu os ganhos da abertura e operava em queda firme nesta segunda-feira, mesmo em meio a um clima positivo nos mercados externos no primeiro pregão de 2022.

Às 11:58, o Ibovespa recuava 1%, a 103.769,21 pontos. O volume financeiro era de 7,7 bilhões de reais.

Os mercados internacionais abriam o ano em tom positivo, com o índice pan-europeu STOXX 600 cercando níveis recordes em continuação de recuperação com melhor perspectivas para a pandemia de Covid-19. Nos Estados Unidos, S&P 500 também se aproximou das máximas, mas reduziu ganhos após dado de PMI final de indústria. Noticiário sobre a variante Ômicron seguia no radar dos investidores.

O Ibovespa ameaçou seguir esse bom humor externo, mas virou para o negativo cerca de uma hora e meia após o início do pregão, diante da queda forte de ações ligadas aos setores de varejo, tecnologia e imobiliário, que sofreram em 2021 com o cenário macroeconômico do país de taxa de juros e inflação em alta.

A queda consolidada do Ibovespa ocorre apesar da alta de ações de bancos — que se recuperam após temores de modificação na tributação do setor não se confirmarem — e de Vale e Petrobras, três tradicionais pilares para o índice.

Na pesquisa semanal Focus, divulgada pelo Banco Central, economistas reduziram a perspectiva de crescimento do Brasil para 2022, mas mantiveram o cenário para a inflação e a política monetária neste ano.

Além disso, o presidente Jair Bolsonaro deu entrada em hospital em São Paulo pela madrugada por conta de um quadro de obstrução intestinal e não há uma previsão para que ele receba alta, segundo boletim médico.

DESTAQUES

– ITAÚ UNIBANCO PN subia 1%, BRADESCO ON avançava 1,1% e PN tinha alta de 0,9%, enquanto BANCO DO BRASIL ON apontava ganhos de 0,3% e SANTANDER BRASIL UNIT marcava +0,5%.

– MAGAZINE LUIZA ON caía 6,5%, AMERICANAS ON tinha queda de 6,2% e VIA ON cedia 6,3%. As três ações estiveram entre as maiores quedas do Ibovespa em 2021.

– VALE ON subia 0,8%, GERDAU PN avançava 1,5% e METALÚRGICA GERDAU PN tinha alta de 0,7%.

– PETROBRAS PN e ON tinham alta de 1,2% cada, com petróleo em dia volátil. A Opep+ deve seguir seus planos para um aumento na produção de fevereiro quando se reunir na terça-feira, disseram três fontes do grupo de produtores de petróleo à Reuters nesta segunda-feira.

– BRASKEM operava perto da estabilidade, apesar da Medida Provisória editada por Bolsonaro no último dia de 2021 que extingue de imediato o Regime Especial da Indústria Química (Reiq), que reduz as alíquotas de PIS e Cofins incidentes sobre as matérias-primas químicas e petroquímicas. Segundo a associação da indústria química, Abiquim, a decisão surpreendeu o setor dado que o Congresso aprovou em meados do ano passado uma extinção gradual do Reiq até 2025 e criou um “ambiente de insuportável insegurança jurídica”.

– CYRELA ON caía 5,3%, EZTEC ON cedia 5,7% e MRV ON recuava 4,3%.

– MÉLIUZ ON recuava 6,2% e LOCAWEB ON cedia 4,9%.

