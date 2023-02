Ibovespa vira e fecha em leve alta com suporte de Petrobras

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/02/2023 - 18:50 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta discreta nesta segunda-feira, recuperando terreno à tarde, com suporte de Petrobras e ajuda dos índices em Wall Street, que afastaram-se das mínimas.

A petrolífera estatal foi a maior influência positiva ao Ibovespa, seguida por Prio e empresas de distribuição de combustíveis, enquanto Vale e JBS ficaram na ponta oposta.

O Ibovespa fechou em alta de 0,18%, a 108.721,58 pontos, após três quedas seguidas. Na mínima, o índice caiu 1,02% e, na máxima, subiu 0,20%. O volume financeiro somou 21,4 bilhões de reais, abaixo da média diária de 2023 até sexta-feira de 25,1 bilhões.





Phil Soares, chefe de análise de ações da Órama, disse que o mercado está sem muitos gatilhos para uma alta consolidada. “Temos a pauta macro dominando, sem muita evolução nos temas”, afirmou ele, citando em especial a questão fiscal.

Fontes disseram à Reuters nos últimos dias que o governo estuda aumentar a isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos em 2023, enquanto o Ministério da Fazenda passou a admitir um reajuste adicional no salário mínimo a 1.320 reais a partir de maio.

Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ainda não existe justificativa para o atual patamar de juros e classificou de “vergonha” a explicação dada pelo Banco Central. A declaração vem após outras falas recentes de Lula que geraram reação negativa nos ativos locais, como críticas à independência do BC e à atual meta de inflação.

A Selic foi mantida na semana passada em 13,75% e o BC divulga na terça-feira a ata da reunião.

Em Wall Street, os principais índices fecharam no negativo, após dado do mercado de trabalho dos Estados Unidos na sexta-feira elevar apostas de que o Federal Reserve levará mais tempo para começar uma redução nos juros. O S&P 500 cedeu 0,61%, mas chegou a cair cerca de 1% na mínima.

O Ibovespa teve alta de 3,4% em janeiro, ajudado em especial por entrada de recursos estrangeiros no país, mas já acumula queda de 4,2% em fevereiro.





DESTAQUES

– PETROBRAS PN subiu 3,99%, a 25,78 reais, diante de alta do petróleo Brent no exterior, com aposta de retomada da demanda na China. Localmente, as perspectivas para a nova administração da estatal seguem em foco. PRIO ON avançou 2,56% e 3R PETROLEUM ON ganhou 2,73%.

– MARFRIG ON cedeu 6,75%, a 7,18 reais, e JBS ON perdeu 2,89%, a 19,12 reais, após a rival dos EUA Tyson Foods divulgar resultado trimestral abaixo do esperado e cortar projeção de margens operacionais. BRF ON recuou 7,24%.

– VALE caiu 1,25%, a 87,84 reais, na sétima queda seguida após valorização forte nos últimos três meses com expectativa de retomada de demanda por minério de ferro na China. A ação da mineradora, porém, fechou longe das mínimas do pregão. Nesta segunda-feira, os contratos futuros da commodity na bolsa de Cingapura caíram à mínima em quase três semanas. Siderúrgicas também tiveram desempenho negativo na B3.

– ULTRAPAR ON teve alta de 4,3%, a 12,86 reais, enquanto VIBRA ON ganhou 3,90%, a 16,26 reais, após o BTG Pactual ver cenário mais favorável para distribuidoras de combustíveis. RAÍZEN PN subiu 1,94% a 3,15 reais.

– EZTEC ON perdeu 4,30%, a 12,90 reais, em sessão negativa para o setor de construção. Investidores aguardam por definições de prazos e regras do novo Minha Casa Minha Vida. No domingo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que Lula vai relançar o programa dia 14 deste mês, com foco no público de baixa renda. CYRELA ON exibiu baixa de 3,04%, a 14,04 reais, e MRV ON caiu 1,67%, a 6,46 reais.

– CIELO ON avançou 3,44%, a 5,11 reais, após o Citi elevar a recomendação da ação a “compra” devido ao cenário de juros no Brasil. Já PAGSEGURO diminuiu 4,46%, a 9,21 dólares, em Nova York após o banco reduzir a recomendação do papel a “neutra”

– CVC ON caiu 1,61%, a 4,29 reais, depois de avançar na abertura na esteira de divulgação de prévia operacional do quarto trimestre de 2022 e de janeiro deste ano.

– AMERICANAS ON mostrou valorização de 6,13%, a 1,73 real. A companhia afastou parte da diretoria na sexta-feira, e investidores mantêm no radar notícias de potenciais reuniões envolvendo acionistas de referência da varejista.

– ITAÚ UNIBANCO PN fechou praticamente estável, a 25,13 reais, em sessão mista para bancos. SANTANDER BRASIL UNIT avançou 3,40%, a 28 reais.

(Por André Romani)

