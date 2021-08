Ibovespa vai abaixo de 120 mil pontos pela 1ª vez desde o começo de maio

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – Dados decepcionantes sobre atividade econômica na China e a piora de perspectivas pra inflação e juros no Brasil levaram o Ibovespa nesta segunda-feira à mínima desde o começo de maio.

De acordo com dados preliminares, o principal índice acionário do país fechou a sessão em 119.025,33 pontos, menor nível desde 4 de maio. O giro financeiro da sessão somou 31,6 bilhões de reais.

Ações de companhias exportadoras de commodities metálicas, de empresas com dívidas altamente sensíveis ao dólar, que subiu, ou a alta de juros domésticos, foram as que mais pesaram no índice.

