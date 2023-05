Ibovespa titubeia na abertura após quatro altas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 10:19 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa titubeava nos primeiros negócios desta quarta-feira, após quatro altas seguidas, em meio a noticiário corporativo intenso no Brasil, enquanto dados de preços ao consumidor nos Estados Unidos corroboravam apostas de que o Federal Reserve deve manter o juro elevado por um tempo.

Às 10:02, o Ibovespa caía 0,02%, a 107.089,27 pontos.

No mesmo horário o futuro do Ibovespa com vencimento mais curto em 14 de junho, cedia 0,45%, a 108.160 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

