Ibovespa titubeia após quatro altas; Yduqs dispara com resultado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/05/2023 - 11:23 Compartilhe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa titubeava nesta quarta-feira, após quatro altas seguidas, com IRB Brasil respondendo por um dos piores desempenhos, enquanto Yduqs disparava 17% após resultado trimestral melhor do que a expectativa de analistas, em dia carregado de notícias corporativas.

Às 10:58, o Ibovespa caía 0,09%, a 107.019,94 pontos, após acumular um ganho de mais de 5% nos quatro pregões anteriores. O volume financeiro somava 3,7 bilhões de reais.

Investidores também repercutiam dados de inflação nos Estados Unidos, mostrando que os preços ao consumidor norte-americano avançaram a um ritmo ligeiramente mais lento do que o esperado em abril, em um sinal de que as altas de juros do Federal Reserve estão gerando impacto.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% no mês passado, após alta de 0,1% em março, informou o Departamento do Trabalho nesta quarta-feira. Nos 12 meses até abril, o índice teve alta de 4,9%, após avançar 5,0% na comparação anual em março.

Em Wall Street, o S&P 500 avançava 0,32%.

Na visão de Kenneth Tjonasam, estrategista de portfólio da Global X, uma vez que o crescimento do CPI em 12 meses ficou abaixo de 5%, o Fed pode introduzir mais um aumento de taxa ou pausa para avaliar a persistência da inflação e os efeitos defasados na economia. “A pausa parece mais provável.”

DESTAQUES

– YDUQS ON disparava 16,96%, a 10,76 reais após reportar na véspera Ebitda ajustado de 484,4 milhões de reais no primeiro trimestre, enquanto estimou que essa linha do balanço deve ficar entre 371 milhões e 404 milhões de reais no segundo trimestre. No setor, COGNA ON, que apresenta seu balanço também nesta semana, valorizava-se 4,65%, a 2,25 reais.

– MINERVA ON subia 4,38%, a9,53 reais, mesmo com o balanço da maior exportadora de carne bovina na América do Sul mostrando lucro líquido de 114 milhões de reais no primeiro trimestre, variação negativa de 0,5% na base anual, em período impactado por suspensão temporária de exportações de plantas brasileiras à China. No setor, JBS ON, que apresenta seu resultado na quinta-feira, caía 1,63%.

– MÉLIUZ ON mostrava elevação de 4,55%, a 0,92 reais, com o balanço do primeiro trimestre mostrando Ebitda recorrente negativo de 1,5 milhão de reais, contra um resultado negativo de 17 milhões um ano antes. Em termos consolidados, porém, o Ebitda ficou negativo em 28,4 milhões de reais, de 17,1 milhões de reais também negativos um ano antes.

– BRASKEM PNA avançava 0,53%, a 26,42 reais, após a Novonor confirmar que recebeu oferta não vinculante da gestora de ativos Apollo e do grupo petrolífero dos Emirados Árabes Adnoc avaliando as ações da petroquímica brasileira em 47 reais por ação e que está avaliando a proposta.

– TELEFÔNICA BRASIL ON ganhava 0,83%, a 41,32 reais, na esteira do resultado do primeiro trimestre, com lucro líquido de 835 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 11,3% frente a igual etapa de 2022, com maior receita operacional. No setor, TIM ON perdia 0,07%.

– IRB BRASIL ON caía 3,91%, a 33,38 reais. Analistas do JPMorgan cortaram a recomendação para as ações da resseguradora para “underweight” ante “neutra”, avaliando que o nível de preço dos papéis é “inconsistente com a visibilidade ainda baixa em torno do ritmo de recuperação e da lucratividade de longo prazo”. A SEC, órgão que regula o mercado de capitais norte-americano, também abriu processo contra a companhia.

– CVC BRASIL ON recuava 2,82%, a 3,1 reais, tendo no radar resultado do primeiro trimestre, com prejuízo líquido de 128 milhões de reais, menor do que a perda do mesmo período do ano passado, enquanto o Ebitda caiu mais de 50%, para 15,8 milhões de reais. Em termos ajustados, porém, o Ebitda saltou 103%, a 25,5 milhões de reais.

– PETROBRAS PN cedia 0,73%, a 24,41 reais, em dia de fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o Brent tinha variação negativa de 1,42%. A companhia reporta seu balanço trimestral na quinta-feira e um dos focos deve ficar no anúncio referente aos dividendos. O JPMorgan estima 4,1 bilhões de dólares.





– VALE ON caía 1,13%, a 69,89 reais, mesmo com os futuros de minério de ferro de referência subindo, enquanto outros ingredientes siderúrgicos, incluindo carvão metalúrgico, recuaram. Na Dalian Commodity Exchange da China, o contrato de minério de ferro mais negociado encerrou as negociações diurnas com alta de 0,3%.

– ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,26%, a 26,44 reais, e BRADESCO PN mostrava declínio de 0,53%, a 15,09 reais.

– ECORODOVIAS ON, que não está no Ibovespa, avançava 3,64 6,84, após divulgar um salto no lucro líquido do primeiro trimestre para 113 milhões de reais, contra 11,8 milhões de reais um ano antes, enquanto o Ebitda ajustado cresceu 69,1%, com expansão em margem.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias