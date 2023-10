Ibovespa tenta avançar para marca de 115 mil pontos com NY e balanços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2023 - 11:30 Para compartilhar:

A alta das commodities e da maioria das bolsas de Nova York é insuficiente para animar o Ibovespa na manhã desta sexta-feira, 27. De todo modo, esses fatores ajudam o principal indicador da B3 a mirar alta e o nível dos 115 mil pontos. Além disso, alguns balanços de empresas brasileiras ficam no radar.

Entre os destaques, a Vale, conforme divulgação realizada na quinta-feira, apresentou queda em seu lucro no terceiro trimestre, algo, segundo analistas, já indicado nos dados de produção divulgado antes, e a Usiminas teve prejuízo menor do que o esperado. Ao mesmo tempo, fica no radar a nova escalada do conflito no Oriente Médio, o que tende a gerar cautela antes do fim de semana.

Em Nova York, só o índice Dow Jones cai de forma moderada. Por lá, os balanços de grandes empresas de tecnologia vieram com lucros acima do esperado. Os rendimentos dos títulos dos EUA também operam sem direção única, a poucos dias da decisão de política monetária americana e em meio a uma nova escalada do conflito no Oriente Médio.

Nesta sexta, nos EUA, saiu o índice de preços de gastos com consumo (PCE), medida de inflação preferida pelo Federal Reserve. Houve alta de 0,4% em setembro ante agosto, ante previsão de 0,3%. Já os gastos com consumo subiram 0,7% no período, superando a projeção de 0,4%, preliminarmente, os dados sugerem juros elevados nos Estados Unidos por um longo período.

“O mercado parece que ficou um pouco animado porque deve fazer com que o Fed não suba mais os juros no final do ano. Acho que pode ser interpretado como algo positivo porque a inflação está desacelerando mesmo com a economia e o mercado de trabalho fortes”, avalia Bruno Takeo, analista da Ouro Preto Investimentos.

Lucca Ramos, sócio da One Investimentos, também chama a atenção para os resultado destoantes do PCE, o que dificulta uma leitura única. “O núcleo e o PCE em si mensais ficaram dentro do esperado. Só que pode gerar certa divergência o fato de a renda ter reduzido mais do que o consenso e os gastos terem subido mais do que o previsto, gerando incerteza inflacionária”, avalia. “Mesmo assim, por conta dos preços Bolsa barata, não há muito espaço para cair aqui”, completa Ramos, da One Investimentos.

Apesar do recuo de 36,3% no lucro da Vale no terceiro trimestre (alcançou US$ 2,836 bilhões) em relação ao mesmo período de 2022, as ações da mineradora avançam. Houve aumento no preço do minério de ferro, de 2,12%, em Dalian, na China, após o avanço no lucroindustrial chinês de setembro na comparação anual. Ainda segue no radar a notícia de distribuição de dividendos aos acionistas pela Vale.

Já os papéis da Petrobras subiam na faixa de 0,10%. Na quinta, a estatal informou que fechou o terceiro trimestre do ano com produção média de 2,877 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe, petróleo e gás natural), uma alta de 8,8% na comparação com o mesmo trimestre de 2022.

O mercado ainda avalia o superávit primário acima do esperado do Governo Central em setembro. Houve superávit primário de R$ 11,548 bilhões, após déficit de R$ 26,350 bilhões em agosto. O dado superou a mediana das expectativas do mercado financeiro, que apontava um saldo positivo de R$ 10,505 bilhões, de acordo com levantamento do Projeções Broadcast. Foi motivado graças aos recursos “esquecidos” do PIS/Pasep.

“Incorporaram R$ 26 bilhões nas receitas de recursos não sacados do PIS/PASEP. Não fosse isso, teria sido novamente muito ruim”, avalia o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria.

Às 11h23, Vale avançava 1,72% e Usiminas, 5,69%.

O Ibovespa subia 0,12%, aos 114.917,11 pontos, após máxima aos 115.341,65 ponto, na máxima, quando avançou 0,49%. Na mínima, caiu 0,11%, aos 114.649,64 ponto. Ontem, fechou em alta de 1,73%, aos 114.776,86 pontos. Na semana, agora, acumula ganho de 1,52%, depois de cair na passada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias