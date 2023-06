Ibovespa tem oscilações contidas à espera do Copom e em cenário de incertezas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 11:46 Compartilhe

A Bolsa brasileira anda “de lado” nesta quarta-feira, 21, alternando sinais de alta e baixa, mas sempre oscilando em um intervalo estreito. O principal evento do dia será a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que deverá manter os juros básicos da economia inalterados, mas poderá acenar com a possibilidade de redução da taxa Selic a partir de agosto.

Segundo Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora, o comportamento lateral do Ibovespa hoje mostra não apenas a expectativa dos investidores pela decisão do comitê, mas também um ambiente ainda repleto de incertezas.

“Na hipótese de o Copom realmente abrir espaço para cortes de juros, não se sabe de qual maneira isso será feito. O investidor também tem dúvidas quanto ao ritmo de crescimento da China e se o mercado de commodities continuará aquecido. Nos Estados Unidos, a dúvida é saber o que acontecerá com os juros, uma vez que o Fed interrompeu os aumentos de juros, mas sinalizou que não encerrou o ciclo”, disse o economista, citando ainda o arcabouço fiscal (aprovado no período da manhã na CAE do Senado) e a reforma tributária.

Por conta dessas dúvidas, Velloni acredita que o Ibovespa já está em um patamar de equilíbrio, que o torna atrativo para realização de lucros. Somente no acumulado de junho, o índice já tem ganhos acima de 10%. Para avançar rumo a novos patamares, acredita o profissional, é necessário que algumas das variáveis citadas sejam definidas.

Às 11h27, o Ibovespa tinha 119.631,99 pontos, praticamente estável (+0,01%). Petrobras ON e PN subiam 2,97% e 2,91%, nesta ordem. Já Vale ON perdia 0,74%.

