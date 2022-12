Ibovespa tem oscilação discreta com Vale enquanto mercado aguarda PEC

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/12/2022 - 10:14 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa paulista tinha um viés negativo nos primeiros negócios desta segunda-feira, seguindo os futuros acionários norte-americanos e enquanto agentes financeiros continuam acompanhando as negociações relacionadas à PEC da Transição.

A alta das ações de Vale, porém, freava a pressão negativa sobre o Ibovespa, na esteira do avanço do minério de ferro na China.

Às 10:13, o Ibovespa caía 0,24 %, a 111.659,91 pontos, com a maioria das suas ações em baixa.

No mesmo horário, o futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 14 de dezembro, cedia 0,28%, a 111.940 pontos.

(Por Paula Arend Laier)

