Ibovespa tem oscilação discreta com exterior desfavorável e atenção em Brasília

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa tinha variação discreta nesta segunda-feira, em meio a um ambiente externo desfavorável, enquanto agentes financeiros continuam acompanhando as negociações envolvendo a PEC da Transição e aguardam definição da equipe ministerial do novo governo.

Às 11:50, o Ibovespa subia 0,03 %, a 109.014,33 pontos.

O volume financeiro somava 5 bilhões de reais. Nesta segunda-feira, o Brasil volta a jogar na Copa do Mundo, às 13h, mas Wall Street tem sessão normal, diferentemente da estreia da seleção no campeonato na semana passada, quando a combinação do jogo com o feriado nos Estados Unidos esvaziou a bolsa paulista.

De acordo com a equipe do Departamento de Economia do Bradesco, a cautela predomina nos mercados, em meio a manifestações contra política de Covid-zero na China, com as bolsas na Europa e nos EUA seguindo o tom na Ásia, onde os pregões tiveram um fechamento negativo.

Em Nova York, o S&P 500 cedia 0,5%.

No Brasil, a atenção segue voltada para Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará na capital federal nesta semana para conversas sobre a PEC da transição e pode, segundo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, divulgar alguma informação sobre suas escolhas para os ministérios.

Apesar da resistência do Congresso ao teor fiscal da proposta inicial da PEC, avalia a Guide Investimentos, a permanência de incertezas em torno das negociações e composição de ministérios, junto de um exterior cautelosos e queda das commodities, ainda são fatores de pressão para o mercado local.

DESTAQUES

– AMERICANAS ON recuava 7,03%, a 10,18 reais, após dados mais fracos de vendas na Black Friday, que pressionavam também outras varejistas. VIA ON perdia 3,13% e MAGAZINE LUIZA ON tinha declínio de 0,58%.

– CSN ON caía 3,48%, a 13,33 reais, em sessão negativa para siderúrgicas, com USIMINAS PNA em baixa de 4,07% e GERDAU PN cedendo 0,72%. No setor de mineração e siderurgia, VALE ON tinha acréscimo de 0,64%. Os futuros do minério de ferro caíram em Cingapura, mas subiram nas negociações diurnas na bolsa de Dalian, na China.

– ASSAÍ ON avançava 2,34%, a 19,66 reais, após seu controlador, o francês Casino lançar oferta secundária de ações e ADRs para venda de até 14,1% do atacarejo brasileiro em negócio que pode chegar a cerca de 3,66 bilhões de reais. “Vemos a notícia como positiva, pois eleva a governança em Assaí e, mais para frente, pode resultar em uma melhor alocação de capital para financiar um crescimento maior no longo prazo”, disse a Ativa Investimentos.

– PETROBRAS PN perdia operava próximo da estabilidade, a 23,85 reais, mesmo diante de forte queda dos preços do petróleo no exterior, enquanto agentes financeiros aguardam desdobramentos de reunião do presidente da companhia com a equipe de transição nesta segunda-feira.

– ITAÚ UNIBANCO PN recuava 0,23%, a 25,93 reais, e BRADESCO PN caía 0,2, a 15,32 reais.

– BRASKEM PNA caía 2,18%, a 28,33 reais, tendo no radar anúncio de que Roberto Simões deixará o cargo de presidente da companhia a partir de 1° de janeiro de 2023 após cerca de três anos à frente da petroquímica. Ele também sairá do conselho de administração.

(Por Paula Arend Laier)

