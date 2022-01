Ibovespa tem novo revés diante de sessão mista em Wall Street

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira somou sua segunda queda em 2022 nesta terça-feira, em meio a um pregão sem direção única para as bolsas dos Estados Unidos e à manutenção de incertezas fiscais no cenário doméstico.

As ações de bancos e de empresas ligadas à commodities voltaram a subir, enquanto papéis relacionados ao consumo interno e ao setor de tecnologia cederam, com alta dos juros futuros no Brasil e do rendimento dos títulos do governo dos EUA de pano de fundo.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa caiu 0,39%, a 103.515,10 pontos. O volume financeiro foi de 23,2 bilhões de reais.

(Por Andre Romani)

