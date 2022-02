Ibovespa tem leve queda com expectativa por semana agitada e foco na cena corporativa

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira registrou recuo tímido nesta segunda-feira, diante de exterior misto, com a queda nos papéis dos setores de saúde, financeiro e de petróleo superando a alta de ações de Vale, siderúrgicas e de JBS.

O Ibovespa caiu 0,22%, a 111.996,40 pontos, no fim de dia morno em que ficou quase todo o tempo próximo do zero. O volume financeiro foi de 25,6 bilhões de reais.

“Hoje está bem carente de informações novas”, disse Luciano França, sócio-fundador da Avantgarde Asset Management. “Os grandes gatilhos para destravar valor de curto prazo são os dados que vão sair durante a semana”.

A ata da última reunião de política monetária do Banco Central (BC) virá na terça-feira e o mercado deve procurar por sinais sobre a magnitude da alta na Selic a ser adotada em março, após o BC sinalizar redução no ritmo de aperto monetário.

O dado fechado da inflação oficial do país em janeiro sai na quarta-feira, assim como a pesquisa de vendas no varejo relativa a dezembro, enquanto o indicador de atividade econômica IBC-Br, será anunciado na sexta-feira.

Nesta segunda-feira, porém, dados que costumam ter menos efeito no mercado já deram uma sinalização negativa sobre o patamar recente da economia brasileira.

A pesquisa semanal Focus do Banco Central mostrou alta das expectativas de economistas para a inflação em 2022, de 5,38% para 5,44%. O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI), da FGV, subiu acima do esperado em janeiro e a indústria automobilística teve desempenho fraco no mês.

Simone Pasianotto, economista-chefe da Reag Investimentos, disse que os números a serem anunciados nos próximos dias “podem trazer algumas leituras que corroborem com o cenário doméstico mais amargo”.

O mercado também segue atento às propostas de emenda à constituição sobre redução de alíquotas que incidem sobre os combustíveis. As propostas que surgiram na semana passada no Senado na Câmara dos Deputados teriam efeito na arrecadação estimados entre 54 bilhões de reais e 100 bilhões anualmente.

Com o investidor no aguardo pelo desenrolar dos cenários macroeconômico e político domésticos, os principais assuntos da sessão ficaram por conta do noticiário corporativo.

Dois contratempos na venda dos ativos móveis da Oi para rivais pesaram no setor. E o mercado reagiu negativamente à divulgação de sinergias para a fusão entre Hapvida e Intermédica. Já os papéis de BB Seguridade subiram após balanço.

A temporada de resultados local começa a ganhar tração com empresas como Itaú Unibanco, Bradesco e Usiminas reportando seus números do quarto trimestre.

Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,4%, o Nasdaq cedeu 0,6% e o Dow Jones fechou estável. O mercado monitora os últimos balanços de gigantes de tecnologia, enquanto se prepara para o cenário de alta de juros nos Estados Unidos nos próximos meses e monitora tensões geopolíticas.

DESTAQUES

– HAPVIDA ON caiu 4,7%, após prever adição de 1,38 bilhão de reais ao Ebitda até 2024 com a compra da rival INTERMÉDICA, que também cedeu 4,7%. A transação deve ser concluída nesta semana. Para o Itaú BBA, o mercado reagiu negativamente porque as principais expectativas de sinergia são por receita, o que historicamente traz mais incertezas e maiores riscos, enquanto as expectativas de sinergias com redução de custos ficaram abaixo do esperado.

– VALE ON subiu 2,4%, enquanto USIMINAS PNA avançou 3,3% e CSN ON teve alta de 3,2%, após os contratos futuros do aço e do minério de ferro negociados na China saltarem na volta das negociações no país após o feriado do Ano Novo Lunar.

– BB SEGURIDADE subiu 5,7%, após reportar lucro líquido de 1,226 bilhão de reais no quarto trimestre, melhor resultado trimestral desde sua estreia na bolsa, impulsionada por um forte desempenho da Brasilprev. A empresa também divulgou projeções de crescimento para seu resultado em 2022 e anunciou distribuição de dividendos.

– OI ON desabou 10,4%, enquanto TELEFÔNICA BRASIL ON caiu 1,2% e TIM ON cedeu 1,1%, após ser revelado no final de semana que o Ministério Público Federal manifestou-se contrário a um potencial aval do Cade para venda dos ativos móveis Oi às rivais TIM, Telefônica Brasil e Claro. No fim da tarde, as ações ampliaram queda, após O Globo publicar que a Anatel pode rever a aprovação do negócio.

– PETROBRAS PN e ON caíram 1,5% e 1,2%, respectivamente, diante da queda do petróleo, com sinais de progresso nas conversas entre EUA e Irã. Os avanços nas negociações poderiam levar a retirada de sanções norte-americanas às vendas da commodity pelo Irã.

– JBS ON subiu 4,9%, enquanto MARFRIG ON teve alta de 2,7% e MINERVA ON subiu 2%.

