Ibovespa tem leve ganhos com Petrobras e Vale, apesar de queda em NY

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira ensaiava alta tímida nesta quarta-feira, após abertura estável, à medida que o recuo leve das ações dos Estados Unidos era compensado por avanço de exportadoras de commodities locais.

Petrobras e Vale tinham desempenho positivo, diante das altas do petróleo e do minério de ferro, respectivamente, enquanto setores financeiro e de saúde, este após resultados divulgados por empresas, eram destaques negativos.

Às 11:52, o Ibovespa subia 0,23 %, a 120.295,51 pontos. O volume financeiro era de 8,1 bilhões de reais.

“O que faz diferença para esse comportamento (alta do Ibovespa, apesar de queda em Nova York), são as ações da Vale, Petrobras e siderurgia”, diz Pedro Galdi, analista da Mirae Asset Corretora, citando que as siderúrgicas já perdem alguma força. Ele diz que é esperada “volatilidade ao longo do dia, não dá para cravar que o Ibovespa se mantenha em alta”.

Após o mercado animar-se com perspectiva de progresso nas negociações entre Rússia e Ucrânia, a cautela é dominante nesta manhã, com um porta-voz do Kremlin dizendo que não há sinal de avanço. Ainda assim, Dmitry Peskov saudou o fato de Kiev ter apresentado por escrito suas exigências para o fim do conflito.

Na terça-feira, a Rússia disse que reduziria drasticamente a atividade militar em torno de Kiev e da cidade de Chernihiv, depois de uma reunião entre negociadores dos dois países.

A sessão ainda é de agenda cheia de dados econômicos no Brasil e no exterior.

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), da FGV, subiu 1,74% em março, bem acima da expectativa de avanço 1,37%, segundo pesquisa da Reuters com analistas. Os contratos de juros futuros cresciam, após algumas sessões de alívio. Dados de dívida pública e resultado do governo central também são monitorados na cena doméstica.

Nos EUA, o Produto Interno Bruto (PIB) expandiu a uma taxa anualizada de 6,9%, informou o Departamento do Comércio em sua terceira estimativa para o PIB do quarto trimestre. O dado foi ligeiramente revisado para baixo de uma taxa de 7,0% estimada em fevereiro, enquanto economistas esperavam revisão para 7,1%.

Já as contratações no setor privado subiram acima do esperado, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP, enquanto o mercado aguarda pelo payroll, principal dado do mercado de trabalho norte-americano, na sexta-feira.

DESTAQUES

– PETROBRAS PN subia 1,2% e ON crescia 1,1%, em meio à alta do petróleo com certo ceticismo quanto a potenciais avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia, o que afeta a demanda. 3R PETROLEUM ON tinha alta de 3,3%. A empresa disse que indicou Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras, para o cargo de presidente do conselho de administração.

– VALE tinha alta de 1,5% e CSN MINERAÇÃO ON avançava 3,5%, após nova sessão de ganhos do minério de ferro na Ásia com expectativa de demanda robusta na China quando as restrições do Covid-19 forem suspensas. CSN ON ganhava 1,9% e puxava siderúrgicas.

– REDE D’OR ON caía 3%, mesmo após alta de 38,5% no lucro líquido do quarto trimestre de 2021 ante o mesmo período de 2020. SULAMERICA UNIT, que está em processo de ser adquirida pela Rede D’Or, perdia 2,4%.

– QUALICORP ON recuava 3,2%, após empresa registrar queda de 25,2% no lucro líquido entre outubro e dezembro, na comparação anual, com efeito de um resultado financeiro mais negativo, enquanto o faturamento ficou quase estável.

– BTG PACTUAL UNIT tinha queda de 2,5%, após acertar compra do controle do Banco Econômico, em sessão negativa para alguns bancos.

– CBA ON, que não está no Ibovespa, cedia 5,2% depois de anunciar que controladora Votorantim avalia follow-on secundário de 750 milhões de reais.

– FRAS-LE ON, que também não compõe o Ibovespa, subia 0,7% após lançar oferta de ações primária e secundária. Operação pode levantar até 902,8 milhões de reais, com base no preço de fechamento da véspera.

(Por Andre Romani, edição de Roberto Samora)

