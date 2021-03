Ibovespa tem leve baixa, apesar de bom desempenho de ações de commodities

O Índice Bovespa tem uma manhã de perdas nesta quarta-feira que encerra o mês de março, depois de alternar pequenos sinais de alta e baixa após a abertura. O bom desempenho das ações de empresas ligadas a commodities chegou a colocar o indicador em terreno positivo, superando a marca dos 117 mil pontos, mas o Ibovespa esbarra nas quedas dos papéis de consumo, setor imobiliário e principalmente o setor financeiro.

Em Nova York, os índices de ações operam em alta, com os investidores à espera do anúncio de um novo pacote de estímulos, a ser feito no período da tarde pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

No Brasil, seguem as preocupações com o quadro fiscal, a governabilidade do presidente Jair Bolsonaro e o avanço da covid-19 no País.

Às 10h50, o Ibovespa marcava 116.523,85 pontos, em baixa de 0,28%. A Equatorial Energia tem alta superior a 5% após ganhar o leilão de privatização da distribuidora gaúcha CEEE-D, pelo montante de R$ 100 mil.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), espera que a operação seja concluída em 90 dias. E as ações de Cielo também estão entre as maiores altas do Ibovespa, com ganhos igualmente expressivos, em reação ao anúncio que o Banco Central deu autorização para o Facebook começar a operar a plataforma WhatsApp Pay.

No noticiário da manhã, destaque para o setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras), que apresentou déficit primário de R$ 11,770 bilhões em fevereiro. O déficit foi menor que as estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast. As previsões indicavam saldo negativo entre R$ 23,347 bilhões e R$ 15,600 bilhões, com mediana de déficit de R$ 19,300 bilhões.

