Ibovespa tem alta na abertura com dados dos EUA no radar

(Reuters) – O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta sexta-feira, ensaiando a terceira alta seguida, com agentes financeiros analisando dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que mostraram criação de vagas acima do esperado no mês passado.

Às 10:10, o Ibovespa subia 0,46 %, a 101.192,34 pontos.

(Por Paula Arend Laier; edição de André Romani)