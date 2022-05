Ibovespa sobe para maior nível em quase 1 mês com NY e commodities

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira teve firme alta nesta segunda-feira e fechou no maior patamar em quase um mês, diante de ganhos em Nova York e impulso de ações de commodities locais.





Petrobras, Vale e grandes bancos foram as principais influências para o avanço do índice. Rede D’Or, Eneva e Inter ficaram do lado oposto.

O Ibovespa subiu 1,71%, a 110.345,82 pontos, terceira alta seguida e maior fechamento desde 25 de abril. O volume financeiro foi de 26 bilhões de reais.

“Nos últimos dias, temos visto um retorno da bolsa puxado não só por (ações de) commodities, que têm indo bem, mas por ações de outros setores”, diz Phil Soares, analista-chefe de ações da Órama Investimentos.

“Vemos um desempenho muito forte de ‘blue chips’ (empresas de grande valor de mercado), mas em termos de cenário macro não acho que tenha mudado muita coisa”, acrescenta ele.

Investidores ao redor do globo vêm mostrando preocupação com elevada inflação, potencial desaceleração econômica e alta de juros em diversas regiões, especialmente nos Estados Unidos.

Na expectativa por dados de inflação e atividade econômica nos EUA nesta semana, além da ata de reunião de política monetária, os principais índices em Wall Street subiram entre 1,6% e 2% em uma sessão positiva para bancos e setor de tecnologia. Ações do JPMorgan dispararam 6,2% após a instituição financeira elevar estimativa para margem financeira líquida em 2022.

No front interno, o ex-governador de São Paulo, João Doria, desistiu da sua pré-candidatura à Presidência da República pelo PSDB, e a cúpula da legenda indicou que deve apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS).

O governo deve anunciar nesta segunda-feira mais uma redução de 10% nas alíquotas do Imposto de Importação sobre grande parte dos bens comprados no exterior, disse uma fonte à Reuters.

DESTAQUES

– VALE ON subiu 2%, terceira alta seguida, após os contratos futuros de minério de ferro saltarem quase 7% durante o pregão em Dalian, e fecharam com alta de 4,4%. O movimento ocorreu depois que a Índia, que fornece minério de ferro para a China, aumentou as tarifas de exportação da commodity e concentrados para conter as crescentes pressões inflacionárias. CSN ON teve alta de 4% e liderou valorização entre siderúrgicas.

– PETROBRAS PN apontou acréscimo de 3,9%, ainda que o preço do petróleo Brent tenha fechado com valorização apenas leve de 0,7%. PETRORIO ON teve avanço de 2,7%, e 3R PETROLEUM ON mostrou ganhos de 2,7%.

– INTER UNIT cedeu 5,2% e LOCAWEB ON caiu 3%.

– QUALICORP ON perdeu 4,6%, REDE D’OR ON reduziu 1,8%, SULAMÉRICA UNIT recuou 1,6% e FLEURY ON diminuiu 1,5%, em pregão negativo para ações ligadas ao setor de saúde.

– ITAÚ UNIBANCO PN exibiu elevação de 2,6% e BANCO DO BRASIL ON teve alta de 4,2%, puxando ganhos de grandes bancos. Analistas do BTG Pactual elevaram o preço-alvo para o papel do banco estatal e disseram que está “inquestionavelmente barato”.

– IRB BRASIL ON disparou 9,2%, terceira sessão seguida de alta e ganho mais intenso desde janeiro de 2021.

– C&A ON, que não faz parte do Ibovespa, saltou 17,7%, maior alta desde abril de 2020 e após quatro sessões de quedas consecutivas. A ação veio renovando mínimas históricas nas últimas semanas.

– ALLIAR ON reduziu 0,3%. A Comissão de Valores Mobiliários está investigando potencial insider trading de veículos de investimentos ligados ao investidor ativista Nelson Tanure durante o processo de aquisição da empresa de laboratórios, segundo documentos vistos pela Reuters. O papel não compõe o Ibovespa.

– ENJOEI ON, que também não está no Ibovespa, teve queda de 6,4%, após o brechó online rescindir o contrato de aquisição da Gringa, plataforma de revenda de artigos de luxo, depois que o valor financeiro da opção de direito de retirada por acionistas ultrapassou o limite previsto em acordo.

– ENAUTA ON, também fora do Ibovespa, disparou 7%. A petrolífera informou que decidiu não prorrogar as negociações exclusivas com a Karoon Energy para venda de 50% de participação no Campo de Atlanta. Segundo a Enauta, a valorização do petróleo, aliada a outros fatores operacionais recentes, aumentaram o potencial de geração do valor do projeto.