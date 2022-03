Ibovespa sobe no retorno do Carnaval com disparada de exportadoras de commodities

(.)

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira subia firme nesta quarta-feira, na volta das negociações após o feriado de Carnaval, com impacto positivo da alta das commodities, após novas sanções impostas à Rússia por países do Ocidente devido à ofensiva na Ucrânia.

A Vale e outras empresas ligadas a commodities metálicas disparavam, assim como as petrolíferas, em movimento de ajuste à alta dos preços no mercado internacional durante os últimos dias, enquanto alguns dos maiores bancos do país cediam.

O S&P 500, que recuou nos primeiros dois dias da semana, reagia sob influência de declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto o petróleo Brent subia.

O pregão desta quarta-feira é mais curto, com início às 13h. Às 13h57, o Ibovespa subia 1,41%, a 114.732,55 pontos. O volume financeiro era de 8,4 bilhões de reais.

O avanço do Ibovespa ocorre apesar de perdas nas primeiras sessões da semana nos mercados acionários internacionais, diante do anúncio de sanções à Rússia nos últimos dias incluindo a exclusão de alguns bancos do país do sistema mundial de comunicação interbancária chamado Swift.

A invasão russa à Ucrânia continuava, com confrontos em regiões cada vez mais urbanizadas. Os ucranianos disseram que ainda estavam lutando na cidade de Kherson, a primeira de tamanho considerável que a Rússia afirmou ter tomado desde que lançou a ofensiva contra o vizinho na semana passada.

Nesta quarta-feira, os principais índice de ações em Wall Street subiam em reação à sinalização de Powell, em declaração a congressistas dos Estados Unidos, de que o banco central norte-americano iniciará seu ciclo de alta de juros este mês, apesar das incertezas geopolíticas.

Powell disse que está inclinado a apoiar um aumento de 25 pontos-base na reunião de política monetária de março, mas afirmou que o banco central dos EUA está preparado para agir de forma mais agressiva posteriormente se a inflação não diminuir conforme o esperado.

Na cena local, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo deve anunciar nos próximos dias a isenção de Imposto de Renda para investimentos estrangeiros em títulos de dívidas de empresas brasileiras, segundo a Folha de S.Paulo. O movimento ocorre em meio à entrada de fluxo de capital estrangeiro aos mercados de capitais brasileiros.

Além disso, na sexta à noite, o governo confirmou a redução em 25% nas alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em 25% para todos os produtos com exceção de tabaco.

DESTAQUES

– VALE ON disparava 5,7%, após avanço do minério de ferro e do aço na Ásia, com efeitos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Os futuros do minério de ferro também subiram nos últimos dois pregões. CSN ON ganhava 7,3% e GERDAU PN tinha alta de 5,1%.

– PETROBRAS PN subia 2,3% e ON valorizava-se 3,3%. O petróleo Brent subia e chegou a bater os 113,94 dólares mais cedo, maior valor desde junho de 2014, com disrupções na oferta por causa da guerra na Ucrânia. Além disso, Opep+ decidiu manter os planos de aumento modesto na produção de petróleo em abril e dados setoriais foram divulgados nos EUA. A commodity também subiu na segunda e terça-feira, quando o mercado brasileiro estava fechado. PETRORIO ON saltava 10,3% e 3R PETROLEUM ON ganhava 9,3%.

– ITAÚ UNIBANCO caía 1,6%, BRADESCO PN cedia 2,4% e SANTANDER BRASIL UNIT perdia 1%, e BANCO DO BRASIL ON apontava desvalorização de 0,7%. BTG PACTUAL UNIT tinha queda de 4,3%.

– QUALICORP ON subia 3,3%, após queda forte nas últimas duas sessões, dado o anúncio da transação entre SulAmérica e Rede D’Or, que levou o papel a ser o de pior performance do Ibovespa em fevereiro. No sentido contrário, SULAMERICA UNIT, o maior destaque positivo do mês passado, caía 2,7%.

– CVC ON cedia 3,9%, GOL PN perdia 3,4% e AZUL PN tinha queda de 1,5%, em meio ao avanço dos preços do petróleo com a escalada da guerra na Ucrânia.

– SLC AGRÍCOLA ON e VITTIA ON, que não estão no Ibovespa, disparavam 8,6% e 5,4%, com impacto da guerra nos mercados de grãos e fertilizantes, respectivamente.

Saiba mais