Ibovespa sobe em meio à cautela em NY e com Copom e balanços no radar

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira tinha leve alta nesta terça-feira, após ter em janeiro seu melhor mês desde dezembro de 2020, em sessão de cautela para as ações nos Estados Unidos, mas de alta firme das bolsas na Europa.

Ações de Vale buscavam recuperação da queda forte da véspera e davam suporte ao índice, enquanto papéis de petrolíferas recuavam.

Às 11:39, o Ibovespa subia 0,42%, a 112.618,30 pontos. O volume financeiro era de 6,4 bilhões de reais.

O Banco Central começa nesta terça-feira sua reunião de política monetária de dois dias, que deve resultar na elevação da taxa Selic em 1,5 ponto percentual, para 10,75% ao ano.

O mercado também aguarda início da temporada local de balanços trimestrais nesta semana, assim como a volta das atividades no Congresso Nacional.

Os principais índices acionários de Wall Street operavam sem direção única na abertura, com investidores atentos à divulgação de balanços incluindo da Alphabet, dona do Google, e de dados macroeconômicos.

Na véspera, uma série de declarações de autoridades do Federal Reserve reiteraram a leitura de que as taxas de juros vão subir em março no país, mas ainda há cautela sobre o que pode vir em seguida.

Na Europa, o índice pan-europeu STOXX 600 subia com impulso partindo do banco suíço UBS, após forte resultado do quarto trimestre.

DESTAQUES

– VALE ON subia 3%, após ação marcar maior queda desde novembro na véspera. Siderúrgicas operavam sem direção comum, com GERDAU PN estável e USIMINAS PNA avançando 1,5%.

– BRF ON caía 1,4%, terceira queda seguida, em dia de definição do preço por ação de seu follow-on.

– INTER UNIT subia 4,9% e MÉLIUZ ON tinha alta de 2,4%, em sessão positiva para ações ligadas ao setor de tecnologia. A Méliuz anunciou na véspera o lançamento de aplicativo que integra funções de compras com serviços financeiros incluindo conta digital e investimento em bitcoins.

– PETROBRAS PN e ON caíam 1% e 0,7%, respectivamente, diante de queda do petróleo com rumores de que a Opep+ pode ir além do esperado na elevação de oferta em sua reunião nesta semana e expectativa de alta nos estoques nos EUA. PETRORIO ON recuava 2,6%.

– 3R PETROLEUM ON caía 3,5%, após ficar em leilão por mais de uma hora. Empresa de private equity Starboard vendeu 18 milhões de ações na companhia, segundo o Valor Econômico.

– MAGAZINE LUIZA ON subia 2,6%, VIA ON avançava 2,3% e AMERICANAS ON tinha alta de 0,3%.

