Ibovespa sobe em dia sem NY e com estreia do Brasil na Copa

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa fechou em forte alta nesta quinta-feira, com todas as ações no azul, em sessão marcada por liquidez reduzida diante de feriado nos Estados Unidos e estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Notícias de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não será intervencionista na Petrobras, bem como de que o economista Pérsio Arida pode integrar o novo governo, serviram como argumento para investidores locais irem às compras.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 2,93%, a 112.032,18 pontos, de acordo com dados preliminares. Na máxima, chegou a 112.612,16 pontos.

O volume financeiro, porém, somou apenas 16,7 bilhões de reais, de uma média diária no mês de 38,8 bilhões. Pouco antes das 16h, quando começou a partida entre Brasil e Sérvia, o giro somava 14,56 bilhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)

