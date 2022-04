Ibovespa sobe com Vale, interrompe série de baixas

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira voltou a subir após sete sessões nesta quarta-feira, diante do salto de ações ligadas a commodities metálicas e sessão marginalmente positiva em Nova York. Um dado de inflação no Brasil abaixo do esperado pelo mercado, embora em patamares elevados, também influenciou.





Vale disparou antes de balanço e após alta do minério de ferro, que ainda impulsionou siderúrgicas. A Hapvida foi a principal influência negativa ao índice, em meio a expectativas pela divulgação dos resultados do primeiro trimestre.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa subiu 0,88%, a 109.165,81 pontos, após maior sequência de quedas desde 2016. O volume financeiro foi de 24,7 bilhões de reais.

(Por Andre Romani)