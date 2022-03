Ibovespa sobe com progresso em conversas entre Ucrânia e Rússia; Petrobras em foco

SÃO PAULO (Reuters) – A bolsa brasileira avançava nos primeiros negócios nesta terça-feira, após indicativos de avanço nas negociações entre Rússia e Ucrânia. As equipes dos dois países realizaram o primeiro encontro presencial em mais de duas semanas.

As notícias sobre a guerra na Ucrânia derrubavam os preços do petróleo, enquanto investidores reagiam à indicação de Adriano Pires pelo governo federal à presidência-executiva da Petrobras, no lugar do general da reserva Joaquim Silva e Luna. As ações ordinárias da empresa tinham alta de 1% na abertura.

Às 10:08, o Ibovespa subia 0,67%, a 119.527,71 pontos.

(Por Andre Romani)

