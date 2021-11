Ibovespa sobe com nova escalada do minério de ferro, com Vale e siderúrgicas em destaque

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – O Ibovespa subia mais de 1% nesta terça-feira, após cravar novo patamar mínimo do ano na véspera, com a valorização do minério de ferro impulsionando as ações da Vale e siderúrgicas, em movimento ainda respaldado por Wall Street.

Às 12:00, o Ibovespa subia 1,29 %, a 103.442,32 pontos. O volume financeiro era de 7,7 bilhões de reais.

A alta do índice faz parte de um “movimento natural de recuperação após os fortes dias de baixa”, segundo o analista técnico da Ativa Investimentos Felipe Vella.

Nos Estados Unidos, o sinal positivo prevalecia em Wall Street, com bancos subindo em meio a expectativas de um aperto monetário antecipado pelo banco central norte-americano, apesar do aumento dos rendimentos Treasuries.

No cenário doméstico, a PEC dos Precatórios segue em debate no Senado e no radar dos investidores. Nesse sentido, corroborava a alta declaração do presidente da Câmara dos Deputados sobre eventuais mudanças no texto pelo Senado.

Também repercutia nesta sessão a possibilidade de o Auxílio Brasil ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

DESTAQUES

– VALE ON subia 3,8%, enquanto USIMINAS PN avançava 7% e CSN ON tinha alta de 6,4%, após contratos futuros do minério de ferro na China chegarem a atingir limite diário de alta, com a expectativa de retomada da produção pelas siderúrgicas.

– PETROBRAS PN avançava 3,1%, em meio à alta dos preços de petróleo, depois que os EUA anunciaram planos de liberar até 50 milhões de barris de suas reservas. Além disso, presidente-executivo da estatal, Joaquim Silva e Luna, reafirmou em audiência com senadores que a companhia pratica preços de mercado.

– BRASKEM PN subia 6,3%, em meio a notícias nos últimos dias sobre a venda de participação por seus controladores, Petrobras e Novonor, antiga Odebrecht. A Petrobras disse na véspera que mantém seu posicionamento de buscar a venda integral de sua participação na petroquímica.

– ECORODOVIAS ON cedia 4%, após ter recomendação cortada para ‘neutra’ por JPMorgan. CCR ON, também rebaixada pelo banco, caía 1%.

– BANCO INTER UNIT e PN estendiam as perdas da véspera e marcavam queda de 1,5% e 1,85%, respectivamente, em nova sessão negativa para fintechs e empresas de tecnologia.

– JBS ON subia 0,9% e MARFRIG ON avançava 2%, após autoridades alfandegárias da China dizerem que aceitarão pedidos de importação de carne bovina brasileira que tenha recebido certificado sanitário antes de 4 de setembro, quando as exportações do produto do mercado brasileiro ao chinês foram suspensas.

