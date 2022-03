Ibovespa sobe com commodities e exterior; Vale ganha R$36,1 bi em valor de mercado

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da bolsa brasileira avançou nesta Quarta-feira de Cinzas, impulsionado por ações de commodities e pela influência positiva de Wall Street, apesar da guerra na Ucrânia.

Vale deu um salto, assim como de siderúrgicas e outras de commodities metálicas. Petrobras e petrolíferas também avançaram, enquanto a maioria dos grandes bancos recuou.

O Ibovespa subiu 1,8%, a 115.173,61 pontos, perdendo nos últimos negócios, mas perdendo já nos ajustes o que poderia ter sido o maior fechamento desde setembro. O volume financeiro da sessão foi de 28,1 bilhões de reais.

Para Pedro Galdi, analista da Mirae Asset Corretora, houve um ajuste em relação aos pregões de segunda e terça-feira, quando o mercado não abriu na B3, com as ações de commodities sendo as maiores beneficiadas.

Nos últimos dias, o anúncio de sanções à Rússia, incluindo a exclusão de alguns bancos do sistema mundial de comunicação interbancária Swift, pesou sobre os ativos de risco.

A invasão russa na Ucrânia escalou para confrontos em regiões cada vez mais urbanas. Uma nova rodada de negociações de paz pode ocorrer em Belarus na quinta-feira, mas Rússia e Ucrânia enviaram mensagens contraditórias sobre a reunião.

Em Wall Street, os principais índices subiram após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizar a congressistas que o banco central norte-americano iniciará o ciclo de alta de juros em março, mesmo com incertezas geopolíticas. Ele disse que está inclinado a apoiar um aumento de 25 pontos-base na reunião de março.

Na cena local, a pesquisa semanal Focus do Banco Central mostrou uma elevação nas estimativas de inflação para 2022 pelos economistas para 5,60%, de 5,56% na semana passada.

O mercado também digeriu a redução em 25% nas alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para todos os produtos, com exceção de tabaco.

DESTAQUES

– VALE disparou 8%, maior alta desde março de 2020, após o avanço do minério de ferro e do aço na Ásia, com efeitos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Os futuros do minério de ferro subiram nos últimos dois dias. O valor de mercado da empresa saltou de 451,4 bilhões para 487,5 bilhões de reais. O papel da mineradora fechou a 99,65 reais e quase bateu patamar de 100 reais, que não é alcançado desde 11 de agosto.

– CSN ON saltou 8,1%, melhor desempenho desde dezembro, GERDAU PN teve alta de 6,4% e USIMINAS PNA ganhou 4,5%.

– PETROBRAS PN subiu 2%. A ação ON valorizou-se 3,2%. O petróleo Brent avançou mais de 7% e chegou a bater os 113,94 dólares, o pico desde junho de 2014, com disrupções na oferta por causa de sanções à Rússia. A Opep+ decidiu manter os planos de aumento modesto na produção de petróleo em abril. A commodity subiu na segunda e na terça-feira.

– 3R PETROLEUM ON decolou 12,9%, maior alta da ação desde seu IPO, enquanto PETRORIO ON saltou 9%, para 28,15 reais, igualando patamar de fechamento em outubro.

– ITAÚ UNIBANCO caiu 1,7%, BRADESCO PN cedeu 1% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 0,6%. BANCO DO BRASIL ON subiu 1,1%.

– AMERICANAS ON ganhou 6,4%, MAGAZINE LUIZA ON teve alta de 5% e VIA ON apontou acréscimo de 1,85%. Segundo analistas da XP, Magazine Luiza, Via e Natura são as empresas mais beneficiadas pelo corte do IPI no varejo. NATURA ON cedeu 4%.

– QUALICORP ON subiu 6,2%, após queda forte nas últimas duas sessões, dado o anúncio da transação entre SulAmérica e Rede D’Or, que levou o papel a ser o de pior performance do Ibovespa em fevereiro. No sentido contrário, SULAMÉRICA UNIT, o maior destaque positivo do mês passado, caiu 0,7%.

– GOL PN perdeu 3% e AZUL PN teve queda de 1,8%, em meio ao avanço dos preços do petróleo com a escalada da guerra na Ucrânia.

– SLC AGRÍCOLA ON, que não está no Ibovespa, disparou 8,9%, com impacto da guerra no mercado de grãos.

(Por Andre Romani)

