Ibovespa sobe amparado em blue chips, Santander Brasil e Weg avançam após resultados

SÃO PAULO (Reuters) – O principal índice da Bovespa subia no começo da sessão desta quarta-feira, apoiado no bom desempenho de ações com forte peso na carteira, incluindo de Petrobras e bancos, com destaque para Santander Brasil que divulgou seus resultados trimestrais.

Às 10:42, o Ibovespa mostrava alta de 0,81%, aos120.359 pontos.

Santander Brasil subia 5,14%, após ter divulgadopela manhã que teve lucro líquido recorrente de 4 bilhões dereais no primeiro trimestre, 9,2% acima da estimativa dosanalistas compilada pela Refinitiv, de 3,673 bilhões de reais, e4,1% superior ao registrado um ano antes. Ações de demais bancos subiam na esteira.

Outro destaque pós-balanço era Weg, com avanço de2,65%, após a fabricante de motores elétricos ter reportadolucro líquido de 764,26 milhões de reais no primeiro trimestre,alta de 3% ano a ano, beneficiando-se da recuperação da economiaglobal.

Na mão contrária, Cielo caía 2,65%, após teranunciado na noite de terça-feira lucro líquido de 135,8 milhõesde reais de janeiro a março, queda de 18,6% do lucro trimestralrecorrente ante o primeiro trimestre de 2020.

Os investidores aguardam para esta tarde o anúncio doFederal Reserve, banco central dos Estados Unidos, que devemanter estável a taxa de juros do país e o volume de compras deativos.

(Por Aluísio Alves)

