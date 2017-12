Ibovespa sobe 0,34% e termina semana com ganho de 0,65%

O mercado brasileiro de ações operou sob um misto de influências internas e externas no pregão desta sexta-feira, 8, apesar da agenda política escassa, típica de uma sexta-feira. O noticiário internacional favorável manteve commodities e bolsas em alta e exerceu papel importante no desempenho do Índice Bovespa, que terminou o dia com ganho de 0,34%, aos 73.731,83 pontos. No front interno, foi bem recebida a previsão de que a reforma da Previdência será votada no próximo dia 18. Por outro lado, o Placar da Previdência, divulgado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, adicionou cautela aos negócios e limitou a alta.

“Em princípio o mercado reagiu positivamente à definição de uma data para votar a reforma, apesar do prazo muito apertado. Mas estamos em um momento de muitos ruídos no cenário político, o que pode fazer a bolsa devolver os ganhos a qualquer momento”, disse Carlos Soares, analista da Magliano.

Na máxima do dia, o Ibovespa alcançou os 73.425,31 pontos, com ganho de 1,29%. A divulgação do Placar da Previdência, pouco depois do meio-dia, gerou pressão de compra sobre o dólar e o índice perdeu fôlego pontualmente.

De acordo com a última parcial do levantamento do Grupo Estado, 215 deputados se declaram contrários à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência, enquanto 62 declaram que devem votar favoravelmente à medida. Outros 232 parlamentares se disseram indecisos, não quiseram revelar seu voto ou informaram que estarão ausentes na votação. Somado o contingente indefinido ao de deputados favoráveis à reforma, são 294 votos, número insuficiente para aprovar a proposta (308).

No exterior, dados positivos do mercado de trabalho dos Estados Unidos e o surpreendente resultado da balança comercial da China foram algumas das notícias que impulsionaram os ativos pelo mundo. Com isso, o Ibovespa voltou a ganhar fôlego e operou com alta em torno de 1% durante boa parte da tarde, antes de perder forças na última hora de negociação. Com o petróleo registrando altas de até 2% nos mercados futuros, as ações da Petrobras terminaram o dia com ganhos de 0,19% (ON) e 0,59% (PN). Vale ON subiu 0,40%, influenciada pela alta do minério de ferro no mercado chinês. As ações do setor financeiro também recuperaram as perdas da véspera e subiram, com destaque para as units de Santander Brasil, que avançaram 2,40%. Itaú Unibanco PN subiu 0,86%.